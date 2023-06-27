Şanlıurfa'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü: 8 kişi yaralandı Şanlıurfa'da akraba aileler arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü, 8 kişi yaralandı.

İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş Mahallesi'nde iki araçta bulunan akraba aileler arasında yol verme tartışması yaşandı.

Tartışma kısa sürede taş, sopa ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

8 kişi yaralandı

Kavgada her iki aileden 8 kişi vücutlarından aldıkları darbelerle yaralanırken kavgada 2 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Diğer mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık kipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma önlem aldı

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri köyde ve hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.