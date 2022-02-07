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    Şanlıurfa’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 07.02.2022 - 07:39
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    Şanlıurfa’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

    Şanlıurfa Siverek-Çermik karayolu 5’inci kilometresinde gece geç saatlerde, Bahri A. İdaresinde ki minibüs ile Serzat A. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    13 KİŞİ YARALANDI

    Meydana gelen kaza her 2 araç içerisinde bulunan 13 kişi yaralanırken, araçlarda ağır hasar meydana geldi.

    Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve Jandarma Ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Şanlıurfa’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı #1

    ARAÇLARIN YOLDAN ÇEKİLMESİYLE KARAYOLU TRAFİĞE AÇILDI

    Kaza nedeniyle Siverek-Çermik karayolu bir müddet trafiğe kapanırken, araçların yoldan çekilmesiyle kara yolu tekrardan trafiğe açıldı.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Şanlıurfa’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı #2

    Şanlıurfa’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı #3

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