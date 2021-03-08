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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Seyir halindeki yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi. Yolcular şans eseri yara almadan kurtulurken, otobüsün alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 08.03.2021 - 11:16
- Güncelleme : 08.03.2021 - 12:13
Şanlıurfa-Mardin karayolunun Çoban Deresi yakınlarında Salih K. idaresindeki 47 NC 800 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, içerisinde 32 yolcunun bulunduğu otobüsü yol kenarına çekerek yolcuların araçtan inmesini sağladı.
OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün tamamını saran alevlere müdahale etti.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Otobüsün alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü alev alev yandı İZLE