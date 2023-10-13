Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı Otomobille çarpışan yolcu otobüsünün petrol istasyonunda devrilmesi sonucu 14 kişi yaralanırken, 2 kişi ise hayatını kaybetti.

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İHA

Şanlıurfa - Mardin karayolunun Viranşehir ilçesi Eyyüp Nebi Kavşağı yakınlarında krokunç bir kaza meydana geldi.

Eskişehir'den Mardin'e giden yolcu otobüsü, otomobil ile çarpıştıktan sonra devrildi.

Kazada Hilve Kılıç hayatını kaybederken Yusuf K., Muhammed Baver, Mohammad Y., Yıldız İ., Mehmet Hakkı O., Asel Sena E., Ali Emir E., Gülçin E., ile isimleri öğrenilemeyen 6 kişi ise yaralandı.

Yaralılardan ikisinin durumu ağır

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun kötü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)