İHA
Şanlıurfa - Mardin karayolunun Viranşehir ilçesi Eyyüp Nebi Kavşağı yakınlarında krokunç bir kaza meydana geldi.
Eskişehir'den Mardin'e giden yolcu otobüsü, otomobil ile çarpıştıktan sonra devrildi.
Kazada Hilve Kılıç hayatını kaybederken Yusuf K., Muhammed Baver, Mohammad Y., Yıldız İ., Mehmet Hakkı O., Asel Sena E., Ali Emir E., Gülçin E., ile isimleri öğrenilemeyen 6 kişi ise yaralandı.
Yaralılardan ikisinin durumu ağır
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun kötü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış