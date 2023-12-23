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Şanlıurfa’da yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Şanlıurfa’da yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı Şanlıurfa’da yolcu otobüsü ile iki tırın karıştığı trafik kazasında 1 ölü kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.