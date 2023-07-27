DHA
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü kazası ölümle sonuçlandı.
Hamurkesen Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, kent merkezine doğru giden sürücüsü öğrenilemeyen 65 BJ 324 plakalı yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Reşat Demir'e çarptı.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri geldi. 52 yaşındaki demir Demir, ambulansla götürüldüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.
Şoför gözaltında
Reşit Demir'in cenazesi morga kaldırılırken, otobüs şoförü gözaltına alındı.
Kaza, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.