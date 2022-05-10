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    Şanlıurfa’da yorgun mermi, 10 yaşındaki Yusuf’u hayattan kopardı

    Suriye’den geldiği düşünülen yorgun mermi ile başından vurulan 10 yaşındaki Yusuf Yücel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede yaşamını yitirdi.
    • 10.05.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 14:08
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    Şanlıurfa’da yorgun mermi, 10 yaşındaki Yusuf’u hayattan kopardı

    Şanlıurfa’nın Suriye sınırına yakın Mevlana Mahallesi’nde, dedesinin evine misafirliğe giden 10 yaşındaki Yusuf Yücel, avludayken Suriye tarafından geldiği tahmin edilen yorgun mermi ile başından vuruldu.

    Ailesi tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne götürülen Yücel, daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi.

    5 günlük yoğun bakım savaşını kaybetti

    DHA’nın haberine göre; 5 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Yakınlarına teslim edilen Yusuf'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Ceylanpınar'a götürüldü.

    Şanlıurfa’da yorgun mermi, 10 yaşındaki Yusuf’u hayattan kopardı #1


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