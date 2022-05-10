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Şanlıurfa’da yorgun mermi, 10 yaşındaki Yusuf’u hayattan kopardı

Şanlıurfa’da yorgun mermi, 10 yaşındaki Yusuf’u hayattan kopardı

Suriye’den geldiği düşünülen yorgun mermi ile başından vurulan 10 yaşındaki Yusuf Yücel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede yaşamını yitirdi.