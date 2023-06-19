Şanlıurfa’da zabıta ile seyyar satıcılar arasında arbede Zabıta ekipleriyle, yolu işgal eden seyyar satıcılar arasında arbede çıktı. Yaşananlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

DHA

Zabıta ile seyyar satıcı kavgalarına bir yenisi Şanlıurfa’da eklendi…

Haliliye’nin Kamberiye Mahallesi girişinde iş yerleri ve seyyar satıcıların yolu işgal ettiği şikayeti üzerine zabıta ekipleri denetim yaptı.

Zabıta 'tezgahları kaldırın' deyince, ortalık karıştı

Caddedeki tüm iş yerlerini denetleyen ekipler, trafiği engelleyen seyyar satıcılardan tezgahlarını kaldırıp, bölgeden ayrılmalarını istedi.

Seyyar satıcılar karara karşı çıkınca, tartışma başladı.

Arbede çıktı

Tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

Bu sırada bazı satıcılar el arabasında bulunan sebzeleri yere dökerek, yaşananlara tepki gösterdi.

Polis ayırdı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, müdahale ederek tarafları ayırdı.

Tezgahları toplanan seyyar satıcıların işgal ettiği alanlara ise duba konularak önlem alındı.