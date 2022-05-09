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    Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı

    İki otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.
    • 09.05.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 11:07
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    Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı

    Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı kırsal Durak Mahallesi yakınlarında iki araç ve bir motosiklet kazaya karıştı.

    İHA'nın haberine göre; yaşanan zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

    Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    2 kişi kurtarılamadı

    Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Subaşı (23) ile Mehmet Kılıç (18), hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Soruşturma sürüyor

    Subaşı ve Kılıç’ın cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Şanlıurfa da zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı #1


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