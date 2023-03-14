Şanlıurfa'daki 2 otomobil hırsızı kaçarken yakalandı

Türkiye genelinde hırsızlığa yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı zamanlarda gerçekleştirilen otomobil hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.

5 otomobil çalan şüpheliler yakalandı

Çalışmalar çerçevesinde ekipler, 5 otomobili çalan şüphelilerin M.Y. (32) ve M.D. (24) olduğunu belirledi.

Ekiplerin takibe aldığı zanlılar, çaldıkları otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı.

Tutuklandılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, araçlar ise sahiplerine teslim edildi.

Şanlıurfa'daki 2 otomobil hırsızı kaçarken yakalandı
Şanlıurfa'daki 2 otomobil hırsızı kaçarken yakalandı
Şanlıurfa'daki 2 otomobil hırsızı kaçarken yakalandı
Şanlıurfa'daki 2 otomobil hırsızı kaçarken yakalandı