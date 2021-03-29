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- Şanlıurfa’daki araçtan 11 kilo esrar çıktı
Şanlıurfa’daki araçtan 11 kilo esrar çıktı
Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin LPG tankından 11 kilo esrar çıkarken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 29.03.2021 - 11:53
- Güncelleme : 29.03.2021 - 11:57
Şanlıurfa'da Siverek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde kontrol noktası kurdu.
Ekipler, şüpheli gördükleri plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada aracın LPG deposunda 11 kilo esrar ele geçirildi.
3 GÖZALTI
Esrara el koyan ekipler, otomobilde bulunan ismi açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulamak üzere emniyete götürüldü.