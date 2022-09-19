Şanlıurfa’da bir alışveriş merkezinin restoran kısmında iki grup arasında çıkan yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şanlıurfa'da Karakoyunlu Mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezinin teras katındaki restoran bölümünde dün iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, bu kişilerin yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

Yumruk yumruğa kavga sırasında restoranda yemek yiyen bazı kişiler, masalarından kalkıp dışarı çıktı.

DHA'nın haberine göre güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Şanlıurfa'daki AVM'de yumruk yumruğa kavga VİDEO

