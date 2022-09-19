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    Şanlıurfa'daki AVM'de yumruk yumruğa kavga

    Şanlıurfa’da bir alışveriş merkezinin restoran kısmında iki grup arasında çıkan yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • 19.09.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 15:02
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    Şanlıurfa'daki AVM'de yumruk yumruğa kavga

    Şanlıurfa'da Karakoyunlu Mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezinin teras katındaki restoran bölümünde dün iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma, bu kişilerin yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

    Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

    Yumruk yumruğa kavga sırasında restoranda yemek yiyen bazı kişiler, masalarından kalkıp dışarı çıktı.

    DHA'nın haberine göre güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

    Şanlıurfa'daki AVM'de yumruk yumruğa kavga VİDEO

    Şanlıurfa daki AVM de yumruk yumruğa kavga #1

    Şanlıurfa daki AVM de yumruk yumruğa kavga #2

    Şanlıurfa daki AVM de yumruk yumruğa kavga #3


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