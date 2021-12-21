Çıkan benzin istasyonu yangını endişeye neden olurken, çevresindeki okulda bulunan öğrenciler tahliye edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şanlıurfa - Mardin karayolunun 8’inci kilometresindeki bir akaryakıt istasyonunun LPG pompası, elektrik kaynaklı alev aldı.

Çıkan yangına ilk müdahaleyi istasyon çalışanları yaparken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de metrelerce yükselen alevlere müdahale etti.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Çalışma sonrası kontrol altına alınan yangında ölü ve yaralı olmazken, korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'daki benzin istasyonu yangını kamerada VİDEO







OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede bulunan bir okulda öğrenciler, bir patlama riskine karşı önce okul bahçesine, ardından da servislerle evlerine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



