Euro
14.3288
-5.48%
Dolar
12.8083
-4.68%
Altın
771.35
-0.19%
Borsa
1.955
0%
Bitcoin
654.347
-20.09%
BTXN Coin
38.48
-4.75%
4ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 4 C

    Şanlıurfa'daki benzin istasyonu yangını kamerada

    Çıkan benzin istasyonu yangını endişeye neden olurken, çevresindeki okulda bulunan öğrenciler tahliye edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 12:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'daki benzin istasyonu yangını kamerada

    Şanlıurfa - Mardin karayolunun 8’inci kilometresindeki bir akaryakıt istasyonunun LPG pompası, elektrik kaynaklı alev aldı.

    Çıkan yangına ilk müdahaleyi istasyon çalışanları yaparken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ile AFAD ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de metrelerce yükselen alevlere müdahale etti.

    KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

    Çalışma sonrası kontrol altına alınan yangında ölü ve yaralı olmazken, korku dolu anlar kameraya yansıdı.

    Şanlıurfa'daki benzin istasyonu yangını kamerada VİDEO


    OKUL TAHLİYE EDİLDİ

    Bölgede bulunan bir okulda öğrenciler, bir patlama riskine karşı önce okul bahçesine, ardından da servislerle evlerine gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa daki benzin istasyonu yangını kamerada #1

    Şanlıurfa daki benzin istasyonu yangını kamerada #2

    Şanlıurfa daki benzin istasyonu yangını kamerada #3

    Şanlıurfa daki benzin istasyonu yangını kamerada #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir