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    Şanlıurfa'daki bir üniversiteye ait araçtan 74 kilo uyuşturucu çıktı

    Bir vakıf üniversitesine ait resmi plakalı araçta yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon TL olan toplam 74 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • 29.11.2022 - 14:13
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    Şanlıurfa'daki bir üniversiteye ait araçtan 74 kilo uyuşturucu çıktı

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda bir vakıf üniversitesine ait resmi plakalı aracı durdurdu.

    Şüpheli araçta eğitimli köpek ile yapılan aramada 7 valiz içinde 98 paket halinde 53 kilo skunk ile 29 paket halinde 21 kilo 350 gram toz esrar ele geçirildi.

    Piyasa değeri 3 milyon TL

    Piyasa değeri toplam 3 milyon TL olan uyuşturucuya el koyan polis, sürücü ile şüpheli araca öncülük yapan 34 EYJ 640 plakalı aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

    DHA’nın haberine göre 2 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

    Şanlıurfa daki bir üniversiteye ait araçtan 74 kilo uyuşturucu çıktı #1

    Şanlıurfa daki bir üniversiteye ait araçtan 74 kilo uyuşturucu çıktı #2


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