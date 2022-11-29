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Şanlıurfa'daki bir üniversiteye ait araçtan 74 kilo uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa'daki bir üniversiteye ait araçtan 74 kilo uyuşturucu çıktı

Bir vakıf üniversitesine ait resmi plakalı araçta yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon TL olan toplam 74 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.