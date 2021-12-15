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    Şanlıurfa'daki cani babaya 34 yıl hapis cezası

    Çocuklarını hortum ve kemerle dövüp işkence yapan Ramazan Ç. hakkındaki dava sonuçlandı. Cani baba, savcılığın kararıyla 34 yıl hapse çarptırıldı.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 16:21
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 16:44
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    Şanlıurfa'daki cani babaya 34 yıl hapis cezası

    Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi'nde 17 Eylül 2020 tarihinde yaşanan olayda, madde bağımlısı olan Ramazan Ç. (37), karısı Narin Ç.’yi (35) şiddet uyguladıktan sonra evden gönderdi.

    Evde 3 çocuğuyla birlikte yaşamaya başlayan cani baba, iddiaya göre eve kilitlediği çocuklarına sürekli şiddet uyguladı.

    TUTUKLANDI

    Anne Narin Ç.’nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ramazan Ç., 'Çocuğa darp' ile 'Aile hükümlülüğünün ihlali' gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ramazan Ç. hakkında 'Eziyet etme' suçundan iddianame hazırladı.

    Şanlıurfa daki cani babaya 34 yıl hapis cezası #1

    DURUŞMA YAPILDI

    Sanık Ramazan Ç., duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) katılırken, mağdur çocukların avukatı Abdurrahman Ilık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına Avukat Samet Koylu ile sanık avukatı duruşmada hazır bulundu.

    SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

    Duruşma, iddia makamının mütalaasını okumasıyla başladı.

    Duruşma savcısı, sanık Ramazan Ç.’nin çocuklarını defaatle kayış ve sopa ile vurmak, sıcak çay dökmek, saçlarını çekmek ve hortumla vurarak sistematik bir şekilde darbetmesinden dolayı eziyet ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan dört kez ayrı ayrı şekilde cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti.

    Savunma için söz alan mağdur çocukların avukatı Abdurrahman Ilık ise en başından beridir sanığın tahliye edilmemesini istediklerini belirtti.

    Şanlıurfa daki cani babaya 34 yıl hapis cezası #2

    "EN ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILSIN"

    Sanığın tahliye edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktaran Ilık, "Sanık serbest kaldığı esnada Beritan isimli bir şahısla imam nikahlı olarak evlenmiş, kısa bir süre sonra ona da işkence uygulamıştır. Sonrasında uyuşturucu madde kullanmaktan tekrar hapse girmiştir. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını, en üst sınırdan cezalandırılması mümkün değil ise en alt sınırdan cezalandırılmamasını talep ediyoruz." dedi.

    SANIKTAN TEHDİTLİ SÖZ

    Karar öncesi son sözü sorulan sanık Ramazan Ç. ise takdirin mahkemenin olduğunu belirterek, "Ancak ben ceza alırsam kaynanamın da benim de başıma bir iş gelir." ifadelerini kullandı.

    CANİ BABAYA 34 YIL HAPİS CEZASI

    Mahkeme heyeti ise yapılan yargılama sonucunda sanık Ramazan Ç.’yi, 'eziyet etme' ve 'hürriyetinden yoksun bırakma' suçunu 3 çocuğu için işlediği gerekçesiyle 34 yıl hapis cezasına çarptırarak tutuklanmasına karar verdi.

    Şanlıurfa daki cani babaya 34 yıl hapis cezası #3

    Şanlıurfa daki cani babaya 34 yıl hapis cezası #4

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