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    Şanlıurfa'daki düğün konvoyunu durduran şahsa dayak kamerada

    Kentin en işlek caddesinde ilerleyen gelin aracının önünü kesmeye çalışan sürücü, davetlilerin tepkisiyle karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
    • 10.08.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 09:19
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    Şanlıurfa'daki düğün konvoyunu durduran şahsa dayak kamerada

    Şanlıurfa'da saatler önce dünyaevine giren çiftin düğün konvoyunda dehşet yaşandı.

    Gelin aracı, akşam saatlerinde şehrin en işlek caddesi olduğu bilinen Atatürk Bulvarı üzerinde ilerlemeye başladı.

    Bu sırada düğün konvoyunun arasına girmeye çalışan başka bir sürücü, gelin ve damadın içerisinde bulunduğu aracın önünü kesti.

    Bunun üzerine konvoydaki araç sürücüleri, yolu kapatmaya çalışan kişiye korna çalarak tepki gösterdi.

    Davetliler, magandayı tekme tokat dövdü

    Daha sonra araçlarından inen konvoydakiler ile kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü arasında tartışma çıktı.

    Olaya polis müdahalesi

    İHA'nın haberine göre, kısa sürede büyüyen tartışma, tekme- tokatlı kavgaya dönüştü. Bir süre kavga eden tarafları, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı.

    O anlar kamerada

    Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

    Şanlıurfa'daki düğün konvoyunu durduran şahsa dayak kamerada VİDEO


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