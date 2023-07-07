Şanlıurfa'daki elektrikçi akıma kapılarak can verdi

DHA
Şanlıurfa'da korkunç bir olay yaşandı.
Harran ilçesi Yukarıyakınyol Mahallesi'nde meydana gelen olayda elektrikçilik yapan Zeki Toşa, arızayı gidermek için bir evde çalışmaya başladı.
Bu sırada Toşa çalıştığı evde, bir anda akıma kapıldı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Yere yığılan Toşa, ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Acil serviste tedaviye alınan Toşa, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.