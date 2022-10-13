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    Şanlıurfa'daki fabrikada, işçiler çalışırken duvar çöktü: 3 yaralı

    2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında çalışan iş makinesinin çarptığı duvar çöktü. Olay sonrası AFAD ekipleri sevk edilirken 3 işçinin yaralandığı öğrenildi.
    • 13.10.2022 - 12:36
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    Şanlıurfa'daki fabrikada, işçiler çalışırken duvar çöktü: 3 yaralı

    Şanlıurfa 2’nci Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir tekstil fabrikasında dehşet dolu anlar yaşandı.

    Olayda, bitişik çırçır fabrikasında çalışan bir iş makinesinin çarptığı duvar çöktü.

    3 işçi yaralandı

    Duvarın çökmeye başladığını gören işçiler son anda kaçarken, duvar parçalarının isabet ettiği 3 işçi hafif şekilde yaralandı.

    Yaşanan olay sonrası göçüğün altında kalan işçi olma ihtimaline karşı bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinden sonra yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Şanlıurfa daki fabrikada, işçiler çalışırken duvar çöktü: 3 yaralı #1

    Yıkılan duvar parçalarının altı kontrol edildi

    Bölgeye giden ekipler, iş makinesi yardımıyla yıkılan duvarın parçalarını kaldırarak, altında kalan işçi olup olmadığını kontrol etti.

    Her yeri kontrol eden ekipler, duvarın altında kimsenin altında kalmadığını belirledi.

    "O fabrikada çatlaklar vardı"

    Fabrikada çalışan işçilerden Mahmut Bulşan, “Sürekli o fabrikada kepçe çalışmaları, duvar dibine bir şeyler yıkma, çatlaklar vardı. Bugün de yine kepçe oraya bir şeyler aktarırken orası devrildi. Allah’tan orada çalışan çok kişi yoktu. Onlar da son anda fark edip kaçtı” dedi.

    Fabrikada çalışan işçiler servislerle evlerine bırakılırken, yıkılan duvarın molozlarını kaldırma çalışmaları başlatıldı.

    Şanlıurfa daki fabrikada, işçiler çalışırken duvar çöktü: 3 yaralı #2

    Şanlıurfa daki fabrikada, işçiler çalışırken duvar çöktü: 3 yaralı #3


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