Şanlıurfa'daki genç, düşen pamuk balyası altında kalarak vefat etti

Şanlıurfa'daki genç, düşen pamuk balyası altında kalarak vefat etti

Tarlada kamyona yükleme yaptıkları sırada üzerine pamuk balyası devrilen 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dün akşam saatlerinde Şanlıurfa Harran’a bağlı kırsal Parapara Mahallesi'nde bulunan pamuk tarlasında çalışan 18 yaşındaki Nizamettin Alkan, toplanan balyaları kamyona yüklemeye çalıştı.

Bu sırada Alkan'ın üzerine pamuk balyası düştü.

Çalışanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri pamuk balyalarının arasından çıkarılan Alkan'ı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nizamettin Alkan, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DEFNEDİLECEK

Nizamettin Alkan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.