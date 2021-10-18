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    Şanlıurfa'daki genç, düşen pamuk balyası altında kalarak vefat etti

    Tarlada kamyona yükleme yaptıkları sırada üzerine pamuk balyası devrilen 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 18.10.2021 - 15:50
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 16:01
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    Şanlıurfa'daki genç, düşen pamuk balyası altında kalarak vefat etti

    Dün akşam saatlerinde Şanlıurfa Harran’a bağlı kırsal Parapara Mahallesi'nde bulunan pamuk tarlasında çalışan 18 yaşındaki Nizamettin Alkan, toplanan balyaları kamyona yüklemeye çalıştı.

    Bu sırada Alkan'ın üzerine pamuk balyası düştü.

    Çalışanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri pamuk balyalarının arasından çıkarılan Alkan'ı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne  kaldırdı.

    KURTARILAMADI

    Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nizamettin Alkan, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    DEFNEDİLECEK

    Nizamettin Alkan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Şanlıurfa daki genç, düşen pamuk balyası altında kalarak vefat etti #1

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