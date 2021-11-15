Euro
11.4726
0.18%
Dolar
10.0166
0.17%
Altın
600.21
0.04%
Borsa
1.704
3.97%
Bitcoin
659.568
1.78%
BTXN Coin
21.29
0.47%
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Şanlıurfa'daki güzellik merkezine giden yabancı kadın cinsel tacize uğradı

    Yüksek lisans için ülkesinden ayrılan genç kadın, Şanlıurfa'daki güzellik merkezinde tacize uğradı. Şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 15.11.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 15:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'daki güzellik merkezine giden yabancı kadın cinsel tacize uğradı

    Yüksek lisans için Türkiye'ye gelip burdan da Şanlıurfa'ya geçen 20 yaşındaki Çekya vatandaşı L.A.M., kaldığı evin sahibi Aydın Dağ'ın güzellik merkezine bakım yaptırmaya gitti.

    TACİZE UĞRADI

    Aydın Dağ'ın teklifi üzerine merkeze gelen genç kadın, bakım yaptırdığı sırada cinsel tacize uğradığını iddia etti.

    TUTUKLANDI

    Polis merkezine giden L.A.M., Dağ'dan şikayetçi oldu. Bunun ardından gözaltına alınan Dağ, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

    Cinsel taciz zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    Şanlıurfa daki güzellik merkezine giden yabancı kadın cinsel tacize uğradı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir