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- Şanlıurfa'daki güzellik merkezine giden yabancı kadın cinsel tacize uğradı
Şanlıurfa'daki güzellik merkezine giden yabancı kadın cinsel tacize uğradı
Yüksek lisans için ülkesinden ayrılan genç kadın, Şanlıurfa'daki güzellik merkezinde tacize uğradı. Şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- DHA
- 15.11.2021 - 14:02
- Güncelleme : 15.11.2021 - 15:00
Yüksek lisans için Türkiye'ye gelip burdan da Şanlıurfa'ya geçen 20 yaşındaki Çekya vatandaşı L.A.M., kaldığı evin sahibi Aydın Dağ'ın güzellik merkezine bakım yaptırmaya gitti.
TACİZE UĞRADI
Aydın Dağ'ın teklifi üzerine merkeze gelen genç kadın, bakım yaptırdığı sırada cinsel tacize uğradığını iddia etti.
TUTUKLANDI
Polis merkezine giden L.A.M., Dağ'dan şikayetçi oldu. Bunun ardından gözaltına alınan Dağ, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Cinsel taciz zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.