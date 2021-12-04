Şanlıurfa'daki kazada anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Birecik ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu, ticari araçta bulunan anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 34 AG 4195 plakalı kamyonet, Müslüm Kızıl kontrolündeki 44 HT 681 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

İki aracın devrildiği kazada, kamyonetteki soğan ve patates etrafa saçıldı.

Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, hafif ticari araçta sıkışan Meryem Korkmaz (50) ile çocukları Necdet (12), Hakkı (17) ve Salih Korkmaz'ın (15) hayatını kaybettiğini tespit etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Müslüm Kızıl ile Yakup ve Nashsen Korkmaz ise Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anne ve 3 çocuğunun cansız bedenleri de sıkıştıkları yerden çıkarılarak morga götürüldü.





























