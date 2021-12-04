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    Şanlıurfa'daki kazada anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

    Birecik ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu, ticari araçta bulunan anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 04.12.2021 - 13:04
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    Şanlıurfa'daki kazada anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

    Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 34 AG 4195 plakalı kamyonet, Müslüm Kızıl kontrolündeki 44 HT 681 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

    İki aracın devrildiği kazada, kamyonetteki soğan ve patates etrafa saçıldı.

    Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    OLAY YERİNE HAYATLARINI KAYBETTİLER

    Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, hafif ticari araçta sıkışan Meryem Korkmaz (50) ile çocukları Necdet (12), Hakkı (17) ve Salih Korkmaz'ın (15) hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Şanlıurfa daki kazada anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti #1

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Müslüm Kızıl ile Yakup ve Nashsen Korkmaz ise Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Anne ve 3 çocuğunun cansız bedenleri de sıkıştıkları yerden çıkarılarak morga götürüldü.

    Şanlıurfa daki kazada anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti #2

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