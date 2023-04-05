Şanlıurfa’daki kazalar yürekleri ağızlara getirdi Senenin ilk iki ayı, Şanlıurfa’da meydana gelen kazalar trafikte güvenli sürüşün önemini bir kez daha hatırlattı. KGYS kameralarına takılan kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri de Şanlıurfa’ydı…

Kentte henüz asrın felaketi yaşanmamışken, ocak ve şubat aylarında çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan kazalar meydana geldi.

KGYS kameralarına takılan kazalar

Onlardan bazıları da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 4 kazada, sürücülerin hataları dikkat çekti.

Tırın altında kalıyordu

İlk kazada seyir halindeki hafif ticari bir araç, iki otomobille çarpıştı.

Otomobiller refüje çıkarken, hafif ticari araç ise tır sürücüsünün dikkati sayesinde altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Otobüsler kazaya karıştı

Bir diğer kazaya ise servis otobüsü ile şehir içi yolcu otobüsü karıştı.

Servis otobüsü, kavşaktan geçmeye çalışan şehir içi yolcu otobüsüne yandan çarptı.

Trafik ışıklarında duran araçların arasına daldı

Seyir halindeki bir aracın, trafik ışıklarında duran araçların arasına daldığı kaza sırasında da kameralar kayıttaydı.

Kendi etrafında defalarca döndü

Son kazanın olay yeri bir kavşak…

Kavşakta çarpışan iki otomobilden biri, yolda savruldu, kendi etrafında defalarca döndü.

Tüm bu kazalar, yürekleri ağza getirirken; trafikte güvenli sürüşün önemini bir kez daha hatırlatmış oldu.