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    Şanlıurfa'daki minik çocuğun ölümüne yediği şeker sebep oldu

    2 yaşındaki küçük Yasin'in yediği şeker nefes borusuna kaçtı. Nefessiz kalıp baygınlık geçiren küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 17:33
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    Şanlıurfa'daki minik çocuğun ölümüne yediği şeker sebep oldu

    Şanlıurfa'da yaşayan Kalpak ailesinin 2 yaşındaki oğlulları Yasin, şeker yediği sırada nefessiz kaldı.

    Küçük çocuğun yediği şeker boğazına kaçınca baygınlık geçirdi.

    Endişeli aile baygın haldeki oğullarını Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Yoğun bakıma alınan minik Yasin doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı.

    Yasin Kalpak'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından, acılı ailesinin göz yaşlarıyla toprağa verildi

    Şanlıurfa daki minik çocuğun ölümüne yediği şeker sebep oldu #1

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