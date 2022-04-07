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- Şanlıurfa'daki motosikletli, kazadan sağ çıkamadı
Şanlıurfa'daki motosikletli, kazadan sağ çıkamadı
42 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ali Akmeşe, otomobille çarpışması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü, kurtarılamadı.
- DHA
- 07.04.2022 - 15:22
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde motosiklet kullanan 42 yaşındaki sürücü Ali Akmeşe, sabah saatlerinde yola çıktı.
Çepkenli Mahallesi'nde ilçe merkezine giden Ali Akmeşe'nin kullandığı, plakası öğrenilemeyen motosiklet, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.
Ağır yaralandı
Devrilen motosikletten yola savrulup, ağır yaralanan Akmeşe, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Acil serviste tedaviye alınan Ali Akmeşe, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.