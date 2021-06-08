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    Şanlıurfa'daki şahıs, evinde 2 kilo metamfetaminle yakalandı

    Jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilo 15 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan ev sahibi tutuklandı.
    • DHA
    • 08.06.2021 - 15:53
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    Şanlıurfa'daki şahıs, evinde 2 kilo metamfetaminle yakalandı

    Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen, ismi açıklanmayan kişinin adresine savcılık kararıyla operasyon düzenledi.

    Evde arama yapan ekipler, gizli bölmelere yerleştirilmiş 2 kilo 15 gram metamfetamin ele geçirdi.

    TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Uyuşturucuya el koyan jandarma, ev sahibini gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    Şanlıurfa daki şahıs, evinde 2 kilo metamfetaminle yakalandı #1

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