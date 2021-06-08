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- Şanlıurfa'daki şahıs, evinde 2 kilo metamfetaminle yakalandı
Şanlıurfa'daki şahıs, evinde 2 kilo metamfetaminle yakalandı
Jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilo 15 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan ev sahibi tutuklandı.
- DHA
- 08.06.2021 - 15:53
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen, ismi açıklanmayan kişinin adresine savcılık kararıyla operasyon düzenledi.
Evde arama yapan ekipler, gizli bölmelere yerleştirilmiş 2 kilo 15 gram metamfetamin ele geçirdi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Uyuşturucuya el koyan jandarma, ev sahibini gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.