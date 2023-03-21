Şanlıurfa'daki sele kapılan tırın şoförü bulunamadı Sel felaketi sonrasında gözden kaybolan tıra Atatürk Baraj Gölü'nde ulaşıldı. Tırın şoföründen ise hala bir iz bulunamadı.

Şanlıurfa sele teslim oldu.

Sağanak yağış sonrası kentte su baskınları oluşurken, ortaya korkunç manzaralar çıktı.

Bozova ve Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sel sularına kapılarak gözden kaybolan tıra, yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü'ne döküldüğü bölgede ulaşıldı.

100 kişi mücadele ediyor

Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi, bu bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, baraj gölü kıyısından yaklaşık 30 metre açıkta olduğu tespit edilen tırı sudan çıkarmak için iş makinelerinin desteğiyle bu alana 3 gündür dolgu çalışması yapıyor.

Şoförden haber alınamıyor

Günlerdir devam eden şiddetli yağış ise yapılan dolgunun etkisinin azalmasına neden oluyor. Şoför Emin Ergün'ün (24) yakınları ise günlerdir bölgede sürdürülen çalışmaları umutla takip ediyor.