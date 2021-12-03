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- Şanlıurfa'daki soyguncu bacağından vurularak durduruldu
Şanlıurfa'daki soyguncu bacağından vurularak durduruldu
Haliliye ilçesindeki kuyumcuya silahla giren soyguncu, 720 gram altını alıp kaçarken, dükkan sahibi tarafından vuruldu. Yakalanan soyguncu polis ekiplerine teslim edildi.
- İHA
- 03.12.2021 - 11:46
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, bir şahıs elindeki silah ile Muhammed Yıldırım'a ait kuyumcuya girdi.
Dükkanda altın ve paraları elinde bulunan poşete doldurulmasını isteyen şahıs, 720 gram altını alarak kaçmaya başladı.
BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI
Kuyumcu sahibi, kasasında bulunan ruhsatlı silah ile kaçan soyguncuyu bacağından vurdu.
Kanlar içerisinde yere yığılan soyguncu vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.
YABACI UYRUKLU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahsın soygunda kurusıkı tabanca kullandığı belirlendi.
Yaralı soyguncu tedavi edilmek üzere hastaneye götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.