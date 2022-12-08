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    Şanlıurfa'daki trafik kazaları kameraya yansıdı

    Emniyet ekiplerince incelenen trafik kazalarında, bebek arabası ile ilerleyen bir kadının ölümden döndüğü anlar kayda alındı.
    • 08.12.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 13:30
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    Şanlıurfa'daki trafik kazaları kameraya yansıdı

    Şanlıurfa'da yaşanan trafik kazaları dikkat çekti.

    İl Emniyet Müdürlüğü, bölgedeki bazı noktalara kurulan KGYS kayıtlarını inceledi.

    Kazalar sürücü kaynaklı

    Yaşanan kazaların, genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görüldü.

    Kazalardan birinde, kavşakta bebek arabasıyla yolun karşısına geçen bir kadın dikkat çekti.

    Bebeği ile ölümden döndü

    Kadının da aralarında olduğu yayaların, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldukları görüldü.

    Şanlıurfa'daki trafik kazaları kameraya yansıdı VİDEO

    Şanlıurfa daki trafik kazaları kameraya yansıdı #1

    Şanlıurfa daki trafik kazaları kameraya yansıdı #2

    Şanlıurfa daki trafik kazaları kameraya yansıdı #3

    Şanlıurfa daki trafik kazaları kameraya yansıdı #4


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