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Şanlıurfa'daki trafik kazaları kameraya yansıdı
Emniyet ekiplerince incelenen trafik kazalarında, bebek arabası ile ilerleyen bir kadının ölümden döndüğü anlar kayda alındı.
- 08.12.2022 - 12:28
- Güncelleme : 08.12.2022 - 13:30
Şanlıurfa'da yaşanan trafik kazaları dikkat çekti.
İl Emniyet Müdürlüğü, bölgedeki bazı noktalara kurulan KGYS kayıtlarını inceledi.
Kazalar sürücü kaynaklı
Yaşanan kazaların, genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görüldü.
Kazalardan birinde, kavşakta bebek arabasıyla yolun karşısına geçen bir kadın dikkat çekti.
Bebeği ile ölümden döndü
Kadının da aralarında olduğu yayaların, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldukları görüldü.
Şanlıurfa'daki trafik kazaları kameraya yansıdı VİDEO