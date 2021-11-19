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- Şanlıurfa'daki sahte komutan yakalandı
Şanlıurfa'daki sahte komutan yakalandı
Astsubay olduğunu iddia ederek vatandaşları dolandıran şahıs, düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
- DHA
- 19.11.2021 - 14:35
- Güncelleme : 19.11.2021 - 15:23
Şanlıurfa'da yaşayan C.C. isimli şahıs, kendisini astsubay başçavuş olarak tanıtıp, insanları dolandırdı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yalancı komutanı yakalamak için çalışma başlattı.
SAKLANDIĞI YERDE BULUNDU
Akziyaret Mahallesi'nde saklandığı belirlenen C.C., gerçekleşen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Fazla sayıda kişiyi dolandıran yalancı komutan sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.