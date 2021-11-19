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    Şanlıurfa'daki sahte komutan yakalandı

    Astsubay olduğunu iddia ederek vatandaşları dolandıran şahıs, düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 19.11.2021 - 14:35
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 15:23
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    Şanlıurfa'daki sahte komutan yakalandı

    Şanlıurfa'da yaşayan C.C. isimli şahıs, kendisini astsubay başçavuş olarak tanıtıp, insanları dolandırdı.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yalancı komutanı yakalamak için çalışma başlattı.

    SAKLANDIĞI YERDE BULUNDU

    Akziyaret Mahallesi'nde saklandığı belirlenen C.C., gerçekleşen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

    Şanlıurfa daki sahte komutan yakalandı #1

    KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

    Fazla sayıda kişiyi dolandıran yalancı komutan sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

    Şanlıurfa daki sahte komutan yakalandı #2

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