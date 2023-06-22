Şanlıurfalı gençler iki ayda otomobil tasarladı Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören bir grup öğrenci, yıl sonu bitirme projesi çerçevesinde otomobil tasarladı. Atıl malzemelerden akıllı sinyal sistemi olan bir otomobili 2 ayda tasarlayan öğrenciler, desteklenmeleri halinde projelerini daha da geliştireceklerini söyledi.

İHA

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören 14 öğrenci, öğretmenlerinin yıl sonu bitirme projesi çerçevesinde büyük bir başarıya imza attı.

Öğrenciler, deprem ve sel nedeniyle uzaktan eğitim sistemi olmasına rağmen okulun bir atölyesinde her gün bir araya geldi.

Çoğu atıl olmak üzere birçok araç parçasını kendi imkanları ile alan öğrenciler, yerli ve milli otomobil TOGG’dan esinlenerek atölyede 2 aylık kısa bir sürede Harran Otomotiv Girişim Grubu (HOGG) adını verdikleri bir araç tasarladı.

Urfalı gençler yaptı

Günlerce pes etmeyerek atölyede parçaları birleştirerek, aracı hareket ettiren öğrenciler, öğretmenlerinin verdikleri yılsonu bitirme projelerini başarıyla tamamladı.

Saate 20 kilometre hızla gidebilen araç, hem sese hem de harekete odaklı akıllı bir sinyal sitemine sahip. Sürücüsünün direksiyon manevrasıyla sağa ve sola sinyal veren otomobil, aynı zamanda kurulan ses algılama sistemi ile sağa ve sola sinyal verebiliyor.

Yüksekokul öğrencileri, destek görmeleri halinde projelerini daha da geliştirmek istediklerini söyledi. 14 kişilik öğrenci ekibi ile tamamen atıl araç parçalarından yapılan otomobilin yapım maliyetinin 14 bin TL olduğu bildirildi.

Togg'dan esinlendiler

Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomotiv Bölümü Başkanı öğretim görevlisi Abdulkadir Yıldırım, proje ile ilgili açıklamasında, “Mevcut derslerimizden, bu bitirme projesi çerçevesinde gençlerin teorik ve pratik bilgilerini harmanlayarak bir çalışma yaptıkları sürecimiz oldu. Bu süreçte gençlerimiz, yerli ve milli aracımız TOGG'dan esinlenerek yeni araç ürettiler. Bu aracı atıl malzemelerden çok düşük maliyetlerle üreterek ve buna çok güzel sistemler eklediler. Örneğin, sesli komut sistemi ile sinyal verme, otomatik sinyal verme gibi özellikli bir araç ürettiler. Bu sistem direksiyon açısına göre çalışıyor ayrıca düşük motor hacmine sahip, düşük yakıt tüketimi ile birlikte düşük de emisyona sahip bir araç geliştirdiler. Gençlerimiz deprem ve sel felaketinin ardından yaklaşık 2 ay gibi çok kısa bir sürede ekipleriyle bu çalışmayı başarıyla tamamladılar. Yaklaşık olarak da 14-15 bin lira bir maliyetle proje tamamlandı. Günümüzde artık içten yanmalı araçlar biliyorsunuz bir dönüşüme uğruyor. Bunlar da daha düşük emisyon oranlarına sahip hibrit araç ve elektrikli araçlar, bir sonraki aşamada planlarımız aracımızı elektrikli bir motor ile çalıştırmak ve bunun üzerine de bir güneş panel sistemi ile şarj süresini kısaltmak olabilir farklı çeşitli projelerle bunu renklendirmek istiyoruz.” dedi.

"Sesli komut sistemi ile konuşarak aracı sağ ve sola sinyal vermeyi sağlayabiliyorsunuz"

14 kişilik ekibin içinde yer alarak aracı üreten otomotiv bölümü öğrencilerinden Fatih Turmak, “Aslında iki temel amacımız var bu projemizde, birincisi düşük emisyon sayesinde zehirli gazlardan arındırılıp çevreye daha az zarar veren bir sistem yapmak, ikincisi ise otomatik olarak bu aracımız sinyal vermeyi sağlıyor. Mesela belli bir eksende ilerlediğiniz zaman aracı sağa ve sola doğru çevirdiğiniz zaman araç sağa veya sola sinyal veriyor. Onun dışında sesli komut sistemi ile konuşarak aracı sağ ve sola sinyal vermeyi sağlayabiliyorsunuz. Hedefimiz bu projeyi bize verilecek desteklerle daha da ileriye taşımaktır.” şeklinde konuştu.

"Tamamen atıl malzemelerle yaptık, bunu kaynaklarla, spirallerle düzelterek yaptık"

Aracın akıllı sinyal sitemini arkadaşıyla düşünerek tasarladığını belirten otomotiv bölümü öğrencisi Yusuf Demir, “14 kişilik bir ekiple bu aracı yaptık. Yalnız parçalarını toparlamamız çok uzun sürdü, zor bir süreçten geçtik. 2 aylık bir süreç çok zordu, gece gündüz çalıştık. Bu aracı yaparken arkadaşımla yolda giderken şunu gördük, arabalar sinyal vermiyordu, sinyal vermeyen araçlar genelde kazaya neden oluyordu, arkadaşım ile kaza oranlarını nasıl düşürürüz diye düşündük. Çok plan yaptık. Bütçemiz kurtarmadı arkamıza 12 arkadaşımızı daha alarak ar-ge çalışmaları başlattık. Arge çalışmalar sonucunda arabanın parçalarını sanayiden farklı şehirlerden tekerleklerimizi bütçenin azlığıyla yetinip yetinip yapabildik arabamızı araba bizim için başarılı geçti umarım bizden sonraki öğrenci arkadaşlarımıza topluma yararlı olur faydası olur evet tamamen atıl malzemelerle yaptık, bunu kaynaklarla, spirallerle düzelterek yaptık." ifadelerini kullandı.