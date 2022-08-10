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    Şanlıurfalı sahte gelin evlendiği adamı dolandırdı: Altınları satamadan yakalandı

    Tanıştığı kişiyle kısa sürede nikah masasına oturan H.Y. isimli kadın, evliliğinin ilk gününde altınları alarak kaçtı. JASAT ekipleri kadını altınları satmadan yakaladı.
    • 10.08.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 18:01
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    Şanlıurfalı sahte gelin evlendiği adamı dolandırdı: Altınları satamadan yakalandı

    Türkiye'nin birçok ilinde kadınların evlenme vaadiyle dolandırma olayları yaşanmaya devam ediyor.

    Bu kez sahte gelin olayının adresi ise Şanlıurfa.

    R.Ç. isimli şahıs, Şanlıurfa'da yaşayan H.Y. isimli kadınla tanıştıktan bir süre sonra evlenme kararı aldı.

    Evliliğinin ilk gününde dolandırıldı

    Düğün hazırlıkları için harekete geçen damat, başlık parası vererek gelini alıp Sivas’a döndü.

    Ertesi gün uyandığında evinde eşini bulamayan R.Ç., dolandırıldığını düşünerek jandarmaya gitti.

    Şanlıurfalı sahte gelin evlendiği adamı dolandırdı: Altınları satamadan yakalandı #1

    Altınları satamadan yakayı ele verdi

    Jandarma ekipleri, durumu Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timine (JASAT) bildirdi.

    Ekipler ihbar üzerine harekete geçti ve sahte gelin altınları satamadan yakalandı.

    Ele geçirilenler

    H.Y. isimli dolandırıcının üzerinde yapılan aramada, damadın düğün hediyesi olarak aldığı altın zincirli 5’i bir yerde, 2 adet altın bilezik, 3 adet altın yüzük ve 3 adet altın küpe ele geçirildi.

    Soruşturma sürüyor

    İHA'nın aktarımına göre; gözaltına alınan sahte gelin, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Şanlıurfalı sahte gelin evlendiği adamı dolandırdı: Altınları satamadan yakalandı #2

    Şanlıurfalı sahte gelin evlendiği adamı dolandırdı: Altınları satamadan yakalandı #3

    Şanlıurfalı sahte gelin evlendiği adamı dolandırdı: Altınları satamadan yakalandı #4


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