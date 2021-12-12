Şanlıurfa'ya taziyeye giden kişi, silahlı saldırıda öldü

Taziye için Mersin'den Şanlıurfa’ya giden şahıs uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybederken, kardeşi de ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi'nde hayatını kaybeden bir kişi için taziye düzenlendi.

Mersin'de ikamet eden Nihat Birgül, bir yakınının taziyesi için Şanlıurfa’ya geldi.

Nihat Birgül ve kardeşi Cemil Birgül ile yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralanan iki kardeş, birkaç yüz metre mesafedeki Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Burada müdahale edilen kardeşlerden Nihat Birgül kurtarılamayarak hayatını kaybederken Cemil Birgül’ün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Olay yerine giden polis ekipleri, bölgede inceleme yaparak saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.