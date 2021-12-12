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    Şanlıurfa'ya taziyeye giden kişi, silahlı saldırıda öldü

    Taziye için Mersin'den Şanlıurfa’ya giden şahıs uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybederken, kardeşi de ağır yaralandı.
    • İHA
    • 12.12.2021 - 17:41
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    Şanlıurfa'ya taziyeye giden kişi, silahlı saldırıda öldü

    Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi'nde hayatını kaybeden bir kişi için taziye düzenlendi.

    Mersin'de ikamet eden Nihat Birgül, bir yakınının taziyesi için Şanlıurfa’ya geldi.

    Nihat Birgül ve kardeşi Cemil Birgül ile yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralanan iki kardeş, birkaç yüz metre mesafedeki Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    KURTARILAMADI

    Burada müdahale edilen kardeşlerden Nihat Birgül kurtarılamayarak hayatını kaybederken Cemil Birgül’ün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Olay yerine giden polis ekipleri, bölgede inceleme yaparak saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Şanlıurfa ya taziyeye giden kişi, silahlı saldırıda öldü #1

    Şanlıurfa ya taziyeye giden kişi, silahlı saldırıda öldü #2

    Şanlıurfa ya taziyeye giden kişi, silahlı saldırıda öldü #3

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