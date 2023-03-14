Şanlıurfa'yı sel aldı! Sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısının ardından yağmur kent genelinde etkili oldu.

Ülkenin doğusunda ve güneyinde yağmurlu hava etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, olumsuzluklara yol açtı.

Cadde ve sokaklar göle döndü

Bu illerden biri de Şanlıurfa oldu.

Kent genelinde devam eden şiddetli yağış zaman zaman fırtınayla birlikte zor anlar yaşattı.

Etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Karaköprü ilçesindeki kırsal bir mahalleyi ise sel suları bastı.

Bir uyarı daha

AFAD, yağışların perşembe gününe kadar süreceği açıklamasında bulunarak vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Yağışı fırsata çeviren bir taksici ise aracını yıkadı.