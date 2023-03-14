Ülkenin doğusunda ve güneyinde yağmurlu hava etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, olumsuzluklara yol açtı.
Cadde ve sokaklar göle döndü
Bu illerden biri de Şanlıurfa oldu.
Kent genelinde devam eden şiddetli yağış zaman zaman fırtınayla birlikte zor anlar yaşattı.
Etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü.
Karaköprü ilçesindeki kırsal bir mahalleyi ise sel suları bastı.
Bir uyarı daha
AFAD, yağışların perşembe gününe kadar süreceği açıklamasında bulunarak vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
Yağışı fırsata çeviren bir taksici ise aracını yıkadı.