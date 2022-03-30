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Şanlurfa'daki katil, cinayetten 6 ay sonra sahte kimlikle çalışırken yakalandı

Şanlurfa'daki katil, cinayetten 6 ay sonra sahte kimlikle çalışırken yakalandı

Viranşehir ilçesinde baba ve oğlunun içinde bulunduğu araca kurşun yağdırıp, babanın ölümüne neden olan katil zanlısı, olaydan 6 ay sonra sahte kimlikle çalışırken yakalanıp gözaltına alındı.