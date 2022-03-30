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    Şanlurfa'daki katil, cinayetten 6 ay sonra sahte kimlikle çalışırken yakalandı

    Viranşehir ilçesinde baba ve oğlunun içinde bulunduğu araca kurşun yağdırıp, babanın ölümüne neden olan katil zanlısı, olaydan 6 ay sonra sahte kimlikle çalışırken yakalanıp gözaltına alındı.
    • DHA
    • 30.03.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 16:08
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    Şanlurfa'daki katil, cinayetten 6 ay sonra sahte kimlikle çalışırken yakalandı

    Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 12 Ekim 2021 tarihinde yaşanan olayda, Bedih Zenciroğlu (48) kontrolündeki 63 N 4350 plakalı araca ateş açıldı.

    Saldırıda Bedih Zenciroğlu hayatını kaybetti, yanındaki oğlu İbrahim (22) ise yaralandı.

    Bölgedeki KGYS ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, saldırıyı yapan kişinin Bahri Uluğ olduğunu belirledi.

    SAHTE KİMLİKLE ÇALIŞTIĞI BELİRLENDİ

    Katil zanlısını yakalamak adına çalışmalarını sürdüren ekipler, Uluğ'un sahte kimlikle taş ocağında gece bekçisi olarak çalıştığı tespit etti.

    Şanlurfa daki katil, cinayetten 6 ay sonra sahte kimlikle çalışırken yakalandı #1

    6 AY SONRA YAKALANDI

    Ocağa operasyon düzenleyen ekipler, cinayeten 6 ay sonra Uluğ'u yakalayarak gözaltına aldı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen Bahri Uluğ, sorgusu için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

    Şanlurfa daki katil, cinayetten 6 ay sonra sahte kimlikle çalışırken yakalandı #2


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