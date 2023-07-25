Saplantılı aşığı tarafından yakılan kadın için rapor hazırlandı: Yüzde 95 engelli Avcılar'da saplantılı şekilde kendisine ilgi duyan cani tarafından kimyasal madde ile yakılan Yasemin Uzunçelebi hakkında hazırlanan raporda talihsiz kadının bir başkasına tam bağımlı olduğu ve engel oranının yüzde 95 olduğu belirtildi.

İHA

İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde 5 Ekim 2021'de meydana gelen olayda 31 yaşındaki Mehmet Yıldız saplantılı bir şekilde aşık olduğu 43 yaşındaki Yasemin Uzunçelebi'yi evine gece saatlerinde gizlice girerek kimyasal madde ile yaktı.

Hastaneye kaldırılan kadının yüzünün ve vücudundaki bazı kısımların kemiklerine kadar eridiği ve yüzündeki organlarını kullanamaz hale geldiği belirlendi.

5 ay yoğun bakımda kaldı

Uzunçelebi 5 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından, hastanede yapılacak bir tedavi kalmamasından dolayı taburcu edilerek yatağa bağımlı olarak yaşamına devam etmeye başladı.

Sanık Mehmet Yıldız’ın yargılandığı davanın görülmesine ise devam edildi.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Mehmet Yıldız ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada Yasemin Uzunçelebi hakkında Bartın Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden gelen ön rapor okundu.

Ön raporda Yasemin Uzunçelebi’nin sol gözünü kaybettiği, sağ gözünün bulanık gördüğü, ağzını açamadığı için yemeği tek başına yiyemediği, yatarak yemek yiyebildiği, ağız ve burundan nefes alamadığı için boynuna trakeostomi açıldığı ve kulaklarının az işittiği belirtildi.

Engel oranı yüzde 95

Yasemin Uzunçelebi’nin tüm yüzünde, boynunda, göğsünde, sırt üst kısmında ve sağ ve sol kolunda yanığa bağlı yaygın izler olduğu, yüzün yanığa bağlı ileri derecede değişmiş olduğu, sol göz küresinin ve göz kapaklarının ve her iki kaşın mevcut olmadığı, üst dudağın kısmen mevcut olduğu da ön raporda anlatıldı.

Bartın Devlet Hastanesi’nin hazırladığı Engellilik Sağlık Kurulu Raporunda ise vücut yüzey alanının yüzde 20’sinin yandığı, kişinin bir başkasına tam bağımlı olduğu ve engel oranının yüzde 95 olduğu açıklandı.

Raporun ardından duruşmada söz alan sanık ve avukatı tahliye talebinde bulundu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Yıldız'ın Yasemin Uzunçelebi'nin sevgilisi olduğu ve olay tarihinde müştekiyi öldürmek amacıyla canavarca hisle yakıcı ve yanıcı nitelikteki kimyasal maddeyi müşteki kadına fırlattığı kaydedilmişti.

Uzunçelebi'nin kimyasal maddeli saldırının ardından vücudunda hayati tehlike oluşturacak nitelikte birçok yanık oluştuğu da iddianamede kaydedilerek “Müştekinin söz konusu eylem sonucu kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesi devam eder nitelikte yoğun bakımda bulunduğu ve ifadesinin alınamadığı” ifadeleri kullanılmıştı. Yıldız hakkında ‘canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.