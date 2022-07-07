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- Sarallar grubu üyelerinin mekan bastıkları anlar kamerada
Sarallar grubu üyelerinin mekan bastıkları anlar kamerada
- 07.07.2022 - 12:47
- Güncelleme : 07.07.2022 - 13:03
İstanbul merkezli olmak üzere 13 ilde düzenlenen operasyonla gündeme gelen Sarallar suç örgütüne yönelik yeni görüntüler ortaya çıktı.
Şüphelilerin İstanbul'da 4, Bodrum’da 2, Çeşme’de 2 eğlence mekanı işlettikleri ve turistik bölgelerdeki eğlence mekanlarından haraç almak için baskı kurdukları tespit edildi.
Önce konuştular, sonra saldırdılar
DHA’nın haberine göre; örgütün İstanbul’daki bir eğlence mekanını batıkları anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde Sarallar grubu üyelerinin eğlence mekanının girişinde bir grupla önce konuştukları ardından kavga ettikleri görüldü.
Sarallar grubuna İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, iş adamı Erdal Acar'ın da aralarında olduğu 122 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Sarallar grubu üyelerinin mekan bastıkları anlar kamerada ViDEO