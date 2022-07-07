Petrol
100.78
0.09%
Euro
17.6672
0.68%
Dolar
17.2917
0.44%
Altın
968.87
0.64%
Borsa
2412
0.15%
Bitcoin
354.240
2.15%
BTXN Coin
6.53
-2.39%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Sarallar operasyonunda ele geçilenler, emniyette sergilendi

    13 ilde düzenlenen Sarallar suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler, emniyette sergilendi.
    • 07.07.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 10:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sarallar operasyonunda ele geçilenler, emniyette sergilendi

    Suç örgütleri ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, kamuoyunda Sarallar adıyla bilinen örgüte 28 Haziran günü 500 polisin katılımı ile 13 ilde operasyon düzenlenmişti.

    İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin’de eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda, aralarında grubun liderliğini yaptığı iddia edilen Erdal Acar’ın da bulunduğu 122 şüpheli gözaltına alınmıştı.

    91 kişi daha adliyeye sevk edildi

    Yaklaşık 10 gün boyunca emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 31’i dün, geri kalan 91 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.

    Ele geçirilenler

    DHA’nın haberine göre; şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 46 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği, 7 adet kılıç, 7 adet telsiz, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, bin adet fişek, 3 hançer, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.

    Kılıçlar dikkat çekti

    Operasyonda ele geçirilen malzemeler emniyette sergilenirken, kılıçlar en dikkat çeken eşyalardan oldu. Şüphelilerin kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları telsizler de sergide yer aldı.

    Sarallar operasyonunda ele geçilenler, emniyette sergilendi ViDEO

    Sarallar operasyonunda ele geçilenler, emniyette sergilendi #1

    Sarallar operasyonunda ele geçilenler, emniyette sergilendi #2

    Sarallar operasyonunda ele geçilenler, emniyette sergilendi #3

    Sarallar operasyonunda ele geçilenler, emniyette sergilendi #4

    Sarallar operasyonunda ele geçilenler, emniyette sergilendi #5

    Sarallar operasyonunda ele geçilenler, emniyette sergilendi #6

    Sarallar operasyonunda ele geçilenler, emniyette sergilendi #7


    İlginizi Çekebilir

    Sergen Yalçın tatilde
    Magazin

    Sergen Yalçın tatilde

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!
    Metabot

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!

    Nükleer risklere karşı uyardı
    Dünya

    Nükleer risklere karşı uyardı

    Görüş Bildir