13 ilde düzenlenen Sarallar suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler, emniyette sergilendi.

Suç örgütleri ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, kamuoyunda Sarallar adıyla bilinen örgüte 28 Haziran günü 500 polisin katılımı ile 13 ilde operasyon düzenlenmişti.

İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin’de eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda, aralarında grubun liderliğini yaptığı iddia edilen Erdal Acar’ın da bulunduğu 122 şüpheli gözaltına alınmıştı.

91 kişi daha adliyeye sevk edildi

Yaklaşık 10 gün boyunca emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 31’i dün, geri kalan 91 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilenler

DHA’nın haberine göre; şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 46 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği, 7 adet kılıç, 7 adet telsiz, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, bin adet fişek, 3 hançer, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.

Kılıçlar dikkat çekti

Operasyonda ele geçirilen malzemeler emniyette sergilenirken, kılıçlar en dikkat çeken eşyalardan oldu. Şüphelilerin kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları telsizler de sergide yer aldı.

Sarallar operasyonunda ele geçilenler, emniyette sergilendi ViDEO