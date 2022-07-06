Petrol
104.58
1.76%
Euro
17.5566
0.51%
Dolar
17.2359
1.55%
Altın
977.24
1.50%
Borsa
2389
0.00%
Bitcoin
346.751
4.63%
BTXN Coin
6.60
-1.19%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Sarallar operasyonunda yakalanan şüphelilerden 31'i, adliyeye sevk edildi

    13 ilde Sarallar olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 119 kişiden 31’i, adliyeye sevk edildi.
    • 06.07.2022 - 14:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sarallar operasyonunda yakalanan şüphelilerden 31'i, adliyeye sevk edildi

    Yasa dışı suç örgütleri ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    Kamuoyunda, ‘Sarallar’ adı ile bilinen suç örgütü, yakın zamanda mercek altına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, suç örgütü üyelerine İstanbul merkez olmak üzere Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    119 gözaltı

    DHA’nın haberine göre; 13 ilde düzenlenen operasyonlar neticesinde, aralarında iş insanı Erdal Acar’ın da bulunduğu 119 şüpheli gözaltına alındı.

    Sarallar operasyonunda yakalanan şüphelilerden 31 i, adliyeye sevk edildi #1

    31 şüpheli adliyede

    Sarallar’a yönelik operasyona ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı.

    DHA’nın haberine göre; gözaltına alınan şüphelilerden 31’i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Sarallar operasyonunda yakalanan şüphelilerden 31 i, adliyeye sevk edildi #2

    Sarallar operasyonunda yakalanan şüphelilerden 31 i, adliyeye sevk edildi #3

    Sarallar operasyonunda yakalanan şüphelilerden 31 i, adliyeye sevk edildi #4


    İlginizi Çekebilir

    David Beckham'dan eşi Victoria'ya: 23 yıl ve 4 çocuk
    Magazin

    David Beckham'dan eşi Victoria'ya: 23 yıl ve 4 çocuk

    Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 1'i çocuk 6 ölü, 25 yaralı
    3. Sayfa

    Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 1'i çocuk 6 ölü, 25 yaralı

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu
    Btcrobo

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu

    Görüş Bildir