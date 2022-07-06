Sarallar operasyonunda yakalanan şüphelilerden 31'i, adliyeye sevk edildi

13 ilde Sarallar olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 119 kişiden 31’i, adliyeye sevk edildi.

Yasa dışı suç örgütleri ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kamuoyunda, ‘Sarallar’ adı ile bilinen suç örgütü, yakın zamanda mercek altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, suç örgütü üyelerine İstanbul merkez olmak üzere Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

119 gözaltı

DHA’nın haberine göre; 13 ilde düzenlenen operasyonlar neticesinde, aralarında iş insanı Erdal Acar’ın da bulunduğu 119 şüpheli gözaltına alındı.

31 şüpheli adliyede

Sarallar’a yönelik operasyona ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı.

DHA’nın haberine göre; gözaltına alınan şüphelilerden 31’i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.