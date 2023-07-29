Sarı bu defa hırsızlığa karıştı! Kağıthane'de taksiyle kablo çalmaya geldiler... Kağıthane'ye taksiyle gelen 3 kişi, rögar kapağına girerek internet kablolarını çalmak istedi. Mahallelinin fark etmesi üzerine bölgeye polis gelirken, hırsızlardan birisi kaçtı ikisi ise rögarın içinde bekledi. Taksiyle yapılan hırsızlık, anbean kaydedildi.

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İstanbul Kağıthane'de akılalmaz bir hırsızlık olayı meydana geldi...

Bu hırsızlık olayına ise son zamanların en büyük sorunu haline gelen "taksi" karıştı.

Saat 04:20 sularında bir taksiyle Merkez Mahallesi'ne gelen 3 kişi, internet kablolarını çalmak için rögara girdi.

Hırsızlardan birisi dışarıda kalarak etrafı gözetlemeye başlarken, rögarın içinden gelen sesler ise mahalleliyi uyandırdı.

Sesleri duyduktan sonra cama çıkıp durumu fark eden bina sakinleri polisi aradı.

Gözetlemek için bekleyen hırsız ise polislerin geldiğini fark edince koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Polisin gitmesini rögarın içinde beklediler

Polislerden bir tanesi kaçan hırsızın peşinden giderken, diğer polis ise taksinin üzerinde bırakılan kontak anahtarını alarak gitti.

Polislerin gittiğini fark edince rögarın içinde saklanan hırsızlardan biri olay yerinden koşarak uzaklaştı.

O sırada diğer hırsız ise araca binerek gitmek istedi. Kontak anahtarının taksinin üstünde olmadığını görünce aracın el frenini indirerek hareket ettirmek istese de başaramadı.

Rögarın içinde saklanan hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldı

Daha sonra araçtan inip koşarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri erkete olarak bekleyip kaçan hırsızı yakalayıp gözaltına alırken diğer 2 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

"Polis rögarın içinde olanları görmedi"

Sesleri duyup olay yerine gelen esnaf Hasan Mekanoğlu, "Olay sabah 4 civarında oldu. Sesleri duyunca dışarı çıktım. Polisler gelmişti buraya. Rögardan kablo çalmak için taksiyle 3 kişi gelmişler. Bizim komşu üst kattan görüyor bunları ve polisi arıyor.

Onlar daha işi başarmadan polis geldi birini yakaladı, ikisi kaçtı. Polis geldiği zaman 2 tanesi rögarın içindeydi onları görmedi polisler. Öteki kaçınca polisler onun peşinden gitti, onu yakaladılar ama bu ikisi kaçtı." dedi.