Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne ilgi, yoğun oldu

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi, 81 ilden gelen vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Bölgede oteller, yüzde yüz doluluk oranına ulaştı.

Doğu Ekspresi’yle yarıyıl tatili için Kars’a gelen yüzlerce vatandaş, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’ne yoğun ilgi gösterdi.

Bilgisayar donanımlı, saatte bin 200 kişi kapasiteli 4 telesiyej ile 8 slalom pisti ile 1 snowboard pistine sahip olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi, 81 ilden gelen kayak severlerle adeta doldu taştı.

İlçede oteller ve çok sayıda apart yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

ATLI KIZAKLARLA GEZİNTİ YAPTILAR

Çığ tehlikesi bulunmayan ve Türkiye’nin en güvenli pistlerine sahip olan Cıbıltepe Kayak Merkezi’ne gelenler, ezilmiş haliyle kalınlığı yaklaşık 95 santimi bulan kar üzerinde kayak yaptı. Bazı vatandaşlar ise atlı kızaklarla gezinti yapmanın tadını çıkardı.

BÜTÜN OTELLER YÜZDE 100 DOLULUĞU YAKALADI

Sarıkamış’ta sömestre tatilinin son gününde yoğunluk yaşandığını ifade eden Kayı Resort Müdürü Bora Kanber, “Sarıkamış’ta harika güneşli bir gün, sömestrenin son günündeyiz. Çok yoğun geçen bir sömestre yaşadık. Sarıkamış’ta bütün oteller yüzde 100 doluluğu yakaladı. Her şeyi ile Sarıkamış muhteşemdi, şu anda Sarıkamış’ın doğası, sarıçam ormanları, doğal pistleri, kristal kar dokusuyla, gelen tüm çocuklar okullarına mutlu bir şekilde dönecekler.” dedi.