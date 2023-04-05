'Sarılar' suç örgütü lideri, Adana’daki rezidansta yakalandı Adana merkezli 5 ilde ‘Sarılar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturmada 102 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt liderinin rezidansta yakalandığı anlar, kameraya yansıdı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

DHA

Adana polisi, kendilerini ‘Sarılar’ olarak adlandıran organize suç örgütünü deşifre etti.

“Kasten öldürmeye teşebbüs”, “kasten yaralama”, “nitelikli yağma”, “uyuşturucu ve silah ticareti” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi 71 ayrı suça karışan örgütün liderinin Kenan S. olduğu belirlendi.

105 adrese eş zamanlı operasyon

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye 136 şüpheliye yönelik dün, Adana merkezli 5 ilde, 105 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda Kenan S. ile birlikte 102 şüpheli gözaltına alındı.

34 şüpheli aranıyor

Adreslerde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, ruhsatsız 12 tabanca, 3 av tüfeği, 745 uyuşturucu hap, 1 kilo 655 gram esrar ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 34 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Örgüt liderine baskın

Bu arada, örgüt lideri Kenan S.’nin saklandığı Seyhan ilçesindeki rezidansa yapılan baskın, polis kamerasına yansıdı.

Kapısı kırılarak girilen dairede arama yapan ekipler, giysi dolabına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Sorguları sürüyor

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü ifade edildi.

Bakan Soylu'dan tebrik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu sosyal medya hesabından, “Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz. Adana merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı. Adana emniyetimize, kahraman polislerimize tebrikler.” ifadesiyle paylaştı.