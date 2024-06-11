Sarıyer Memduh Paşa Yalısı'ndaki soygunda 7 gözaltı İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir planla yapılan 130 milyon liralık soygunla ilgili polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.

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İHA

Filmleri aratmayan olay, pazar günü saat 03.30 sularında İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kireçburnu'ndaki Memduh Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.

İddialara göre, yaklaşık 1.5 yıl önce yalının içinde bulunan bir inşaat şirketinde özel güvenlik görevlisi olarak işe başlayan Ahmet Y., film senaryolarını aratmayacak bir plan hazırlamıştı.

Güvenlik görevlisi, alarmları susturup soyguncuları içeri aldı

Gece saatlerinde alarmı susturan Ahmet Y., maskeli ve siyah kıyafetli dört kişiyi içeri aldı. Hırsızlar, yalıya gri renkli bir kamyonet dayayıp içerideki dört kasayı kırarak açtı. Kasalardan çıkardıkları yaklaşık 130 milyon lira değerindeki dövizi üç çuvala doldurup kamyonete yükleyen hırsızlar, hızla olay yerinden kaçtı.

Soygun sabah fark edildi

Sabah saatlerinde yalıya gelen iş yeri sahibi Ümit E.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yalıdaki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ortaya çıkan görüntüler şoke etti. Kimliği tespit edilen özel güvenlik görevlisi Ahmet Y.'nin, maskeli 4 şahsı içeriye aldığı, yalıda bulunan kasaların kilidini kırdıkları içerisindeki dövizleri çuvallara doldurdukları, çuvalları yalıya yanaştırılan kamyonetin kasasında koydukları tespit edildi. Hırsızların ardından kamyonete binerek uzaklaştıkları belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

7 kişi gözaltında, paranın bir kısmı ele geçirildi

Yapılan çalışmalar sonucunda incelenen kamera görüntülerinden 7 şüpheli, İstanbul ve Tekirdağ'da gözaltına alındı. Polisin, çalınan bir miktar parayı da ele geçirdiği öne sürüldü. Gözaltına alınanlar arasında soygunu gerçekleştiren 3 şüphelinin bulunduğu öğrenildi. Polisin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)