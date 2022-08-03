Sarıyer sahilinde şüpheli cisim panik yarattı

Yüzmek için denize giren vatandaşlar, gördükleri yosun kaplı cismi mayın zannederek panik yaşadı. Olay yerine gelen DEGAK ekipleri, cismin plastik varil olduğunu belirledi.

İstanbul Sarıyer'de vatandaşlar, sabah saatlerinde deniz keyfi yapmak için sahile indi.

Denize girmek isteyen Orhan U., mayına benzeyen yosun kaplı bir cisim gördü.

'Balık adam' olarak bilinen dalgıçlar inceleme yaptı

Telaş yapan şahıs, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) sevk edildi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen "balık adam" olarak adlandırılan dalgıçlar, cisimi çıkararak inceleme yaptı.

Plastik varil olduğu belirlendi

Yapılan çalışmaların ardından cismin mayın olmadığı, beton dökülmüş plastik varil olduğunu tespit etti.

Tonoz ismi verilen cismin, gemileri tutmada kullanıldığı öğrenildi.

Kepçe yardımıyla çıkarıldı

İHA'nın aktarımına göre; çalışmaların ardından vatandaşlar rahat bir nefes alırken, cisim ise kepçe yardımıyla karaya çıkartıldı.