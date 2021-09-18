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    Sarıyer'de 4 ton kaçak midye denize bırakıldı

    Sahil bölgelerinde denetim yapan İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahilde yasa dışı yollarla avlanmış 4 ton canlı midye ele geçirdi. Midyeler denize bırakılırken 6 kişiye ceza yağdı.
    • İHA
    • 18.09.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 11:40
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    Sarıyer'de 4 ton kaçak midye denize bırakıldı

    İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ekipler, kaçak midye avcılığına yönelik operasyon düzenledi.

    Sahil şeridinde yapılan operasyona 47 kişilik ekip katıldı.

    4 TON MİDYE ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan denetimlerde 138 çuval içerisinde yaklaşık 4 ton midye ele geçirildi. Ele geçirilen midyeler, çuvallar yırtılarak tekrar doğal ortamı olan denize bırakıldı.

    Sarıyer sahilinde 4 ton midye ele geçirildi VİDEO

    6 KİŞİYE 11 BİN LİRA CEZA

    Denetimlerde kaçak midye avcılığı yaptığı belirlenen 6 kişiye 11 bin 997 TL ceza kesildi.

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