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- Sarıyer'de 4 ton kaçak midye denize bırakıldı
Sarıyer'de 4 ton kaçak midye denize bırakıldı
Sahil bölgelerinde denetim yapan İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahilde yasa dışı yollarla avlanmış 4 ton canlı midye ele geçirdi. Midyeler denize bırakılırken 6 kişiye ceza yağdı.
- İHA
- 18.09.2021 - 11:22
- Güncelleme : 18.09.2021 - 11:40
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ekipler, kaçak midye avcılığına yönelik operasyon düzenledi.
Sahil şeridinde yapılan operasyona 47 kişilik ekip katıldı.
4 TON MİDYE ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan denetimlerde 138 çuval içerisinde yaklaşık 4 ton midye ele geçirildi. Ele geçirilen midyeler, çuvallar yırtılarak tekrar doğal ortamı olan denize bırakıldı.
Sarıyer sahilinde 4 ton midye ele geçirildi VİDEO
6 KİŞİYE 11 BİN LİRA CEZA
Denetimlerde kaçak midye avcılığı yaptığı belirlenen 6 kişiye 11 bin 997 TL ceza kesildi.