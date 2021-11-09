Sarıyer’de 972 bin 625 bin liralık saati çaldı, kamera görüntülerinden yakalandı

Sarıyer’de 972 bin 625 bin liralık saati çaldı, kamera görüntülerinden yakalandı

İstinye’deki bir alışveriş merkezinde bulunan lüks mağazadan 972 bin 625 lira olan saati çalan hırsız, kamera görüntüleri izlenerek bulundu. Yakalanan hırsızın 10 suç kaydı olduğu belirlendi.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, İstinye’deki bir alışveriş merkezinin içindeki lüks saatler satan mağazada, 3 Kasım Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında hırsızlık olayı yaşandı.

Mağaza sorumlusu olan Pelin G., Sarıyer Asayiş Büro Amirliği’ne gelerek dükkanına gelen bir kişinin değeri 972 bin 625 lira olan kol saatini çaldığını söyledi.

Polis ekipleri, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlatarak alışveriş merkezi içerisindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

GERİYE DÖNÜK ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, şahsın taksiye binerek bölgeye geldiğini belirledi.

Ekipler, taksinin plakasını alarak geriye dönük çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şahsın olay günü saat 10.21 sıralarında taksiyle önce Vali Konağı Caddesi’ne geldiğini belirledi.

İKAMETİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Şahsın, plakası tespit edilen taksiye Bakırköy Şenlikköy Mahallesi’nde bindiğini belirlendi.

72 adet güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, şahsın kaldığı yeri tespit ederek ikametine operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan operasyonda, değeri 972 bin 625 lira olan kol saati ve değeri 388 bin 970 lira olan bir buçuk metre uzunluğundaki zincir ele geçirildi.

FARKLI SUÇLARI BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hırsızlık şüphelisi, yakalanarak gözaltına alındı.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine getirilen şahsın, farklı il ve ilçelerde, resmi belgede sahtecilik, sahte kimlik, hırsızlık gibi çok sayıda farklı suçlardan aranması olduğu ortaya çıktı.

10 farklı suçtan aranması olduğu öğrenilen zanlının İstanbul, Mardin, Ankara, Eskişehir, Batman ve Alanya’da farklı isimlerle arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan hırsızlık anı ve yapılan ev araması kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sarıyer’de 972 bin 625 bin liralık saati çaldı, kamera görüntülerinden yakalandı VİDEO

