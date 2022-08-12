Sarıyer'de, 'alkol alma' uyarısı can aldı

İş yerinin önünde alkol almaması yönünde esnaf Bürkan Kocaacar tarafından uyarılan Serkan Durmuş, bıçakla saldırdı. Kalbine bıçak darbesi alan Kocaacar, hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı Caddesi’nde, dün akşam saat 18.00 sıralarında, Bürkan Kocaacar işlettiği kafenin önünde oturup alkol alan ve müşterileri rahatsız eden Serkan Durmuş’u uyarınca tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen kavgada Serkan Durmuş, cebinden çıkardığı bıçakla Kocaacar'ı bıçakladı.

Bıçak, kalbine isabet etti

Bıçak darbelerinden bir, Kocaacar’ın kalbine isabet etti. Kocaacar kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan bıçağını atıp olay yerinden kaçtı. Hastanede yaşamını yitirdi İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaacar, yapılan ilk müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Kocaacar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırgan yakalandı

DHA’nın haberine göre; olaydan sonra kaçan saldırgan Serkan Durmuş, polis ekiplerinin çalışmaları ile kısa sürede yakalandı. Saldırganın da yaşanan kavga sırasında bacağından yaralandığı öğrenildi.

Serkan Durmuş, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekibi kavganın yaşandığı yerde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kocaacar, Erdoğan Belbüken’in katili çıktı

Öte yandan, öldürülen Bürkan Kocaacar'in 1998 yılında öldürülen eğlence dünyasının önemli isimlerinden Erdoğan Belbüken'in katili olduğu ortaya çıktı. Belbüken, Rumelikavağı'nda evine geldiği sırada çapraz ateşe alınmış ve otomobilinin içinde öldürülmüştü.

Cinayetten sonra polis, Serdar ve Şerafettin Hacısüleymanoğlu'nun azmettirmesiyle cinayeti işleyen Bürkan Kocaacar'ı yakalamıştı.