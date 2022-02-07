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- Sarıyer'de araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı
Sarıyer'de araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı
- DHA
- 07.02.2022 - 16:10
- Güncelleme : 07.02.2022 - 16:25
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ferahevler Bağlar Mahallesi 1. Tahir Sokak'ta cumartesi günü sabah saatlerinde sokak sakinleri, park halindeki otomobillerinin lastiklerinin kesik olduğunu fark etti.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, sokaktaki 10 otomobilin lastiğine kesici bir aletle zarar verildiğini tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin eşkalini belirledi.
Sarıyer'de park halindeki araçların lastiğini kesen şüpheli kamerada
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adresi tespit edilen şüpheli Samet Yılmaz'ı bugün gözaltına aldı.
EŞİYLE SORUNLARI OLDUĞUNU VE ALKOL KULLANDIĞINI SÖYLEDİ
Gözaltına alınan Yılmaz, park halindeki araçların lastiklerini eşi ile boşanma aşamasında olduğu, psikolojik sorunlar yaşadığı ve olay günü alkol de kullandığı için yaptığını söyledi. Gerekli işlemleri yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi.