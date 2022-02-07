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    Sarıyer'de araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

    Otomobillerin lastiklerini eşi ile sorunları olduğu ve psikolojik sıkıntılar yaşadığı için kestiğini itiraf eden şüpheli, polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 07.02.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 16:25
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    Sarıyer'de araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

    İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ferahevler Bağlar Mahallesi 1. Tahir Sokak'ta cumartesi günü sabah saatlerinde sokak sakinleri, park halindeki otomobillerinin lastiklerinin kesik olduğunu fark etti.

    KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, sokaktaki 10 otomobilin lastiğine kesici bir aletle zarar verildiğini tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin eşkalini belirledi.

    Sarıyer'de park halindeki araçların lastiğini kesen şüpheli kamerada

    ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adresi tespit edilen şüpheli Samet Yılmaz'ı bugün gözaltına aldı.

    EŞİYLE SORUNLARI OLDUĞUNU VE ALKOL KULLANDIĞINI SÖYLEDİ

    Gözaltına alınan Yılmaz, park halindeki araçların lastiklerini eşi ile boşanma aşamasında olduğu, psikolojik sorunlar yaşadığı ve olay günü alkol de kullandığı için yaptığını söyledi. Gerekli işlemleri yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi.

    Sarıyer de araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı #1

    Sarıyer de araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı #2

    Sarıyer de araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı #3

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    Sarıyer de araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı #5


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