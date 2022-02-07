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Sarıyer'de araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

Sarıyer'de araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

Otomobillerin lastiklerini eşi ile sorunları olduğu ve psikolojik sıkıntılar yaşadığı için kestiğini itiraf eden şüpheli, polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.