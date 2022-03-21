Sarıyer'de arama yapılan otomobilde uyuşturucu zulaları bulundu

Sarıyer'de arama yapılan otomobilde uyuşturucu zulaları bulundu

Çalışır halde bekleyen araçtan şüphelenerek arama yapan polis ekipleri, aracın torpido ve çamurluk bölümünde 22 adet satışa hazır marihuana ele geçirdi. Yakalanan 2 torbacı ise adliyeye sevk edildi.

İstanbul Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Motosikletli Polis Timleri, çalışır vaziyette yol kenarında beklemede olan araçtan şüphelenerek, otomobilde bulunan Hakan Y. ve Gani Y.‘ye aşağı inmesini söyledi.

Bu sırada şoför mahallindeki Hakan Y.’nin aşağıya indiği sırada yere iki paket attığını gören polis ekipleri, şahısları araca yaslayarak detaylı arama yaptı.

UYUŞTURUCULAR TORPİDO GÖZÜNDEN ÇIKTI

Paketleri inceleyen ekipleri "Marihuana" diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araç içerisinde arama yapan polis ekipleri, torpido gözünü incelediğinde tornavida olmasından şüphelendi. Torpidodaki vidayı söken polis ekipleri, zulalanmış şekilde uyuşturucu madde ele geçirdi.

TEKERLEKLERİNE DE SAKLADILAR

Araçtan yoğun şekilde uyuşturucu madde kokusu alan polis ekipleri, aracı detaylı bir şekilde inceledi. Aracın arka sol tekerin üstündeki çamurluk kısmında kokunun yoğunlaştığını fark eden ekipler, davlumbazı sökünce, paketler halinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

2 TORBACI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Uyuşturucu maddeler üzerine gözaltına alınan şahısların üzerinde 3 adet cep telefonu ve 10 bin 910 lira para ele geçirildi. Şahısları emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



































