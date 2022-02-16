Sarıyer'de AVM'ye giren hırsızlar kamerada

İki ayrı mağazaya giren 3 çocuk girdikleri mağazalarda kaşla göz arasında cep telefonu ve çanta çaldı. Polis ekiplerince yakalanan hırsızlar, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan bir AVM’de, bir kadının cep telefonunun çalındığı şikayeti üzerine emniyet ekipleri, çalışma başlattı.

Olay yerine gelen ekipler, AVM’lerdeki mağazanın güvenlik kameralarını inceledi.

MAĞAZAYA GİREN HIRSIZLAR KADININ TELEFONUNU ÇALDI

Görüntülerde çocukların, kıyafet deneme bahanesiyle bir kadının yanına yaklaştığı görülüyor. Çocuklardan ikisi ikisi perdeleme yaparken üçüncü çocuğun reyondaki elbiselere bakan kadının cep telefonunu kaşla göz arasında çalıyor.

BAŞKA BİR MAĞAZADAN DA ÇANTA ÇALDILAR

Başka bir mağazaya da giren çocuklar, torunuyla oynayan bir adamın çantasını kaşla göz arasında çaldı. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çocukların kimliklerini belirleyerek izlerini sürdü.

3 ÇOCUK YAKALANDI

Yapılan operasyonda 3 hırsız çocuk büro amirliğine teslim edildi. İşlemleri tamamlan çocuklar, çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.