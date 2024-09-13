Sarıyer'de balıkçıları korkutan yangın Rumeli Feneri'nde balık ağlarının konulduğu yerde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, karadan ve denizden yapılan müdahalelerle teknelere sıçramadan söndürüldü.

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DHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Rumeli Feneri balıkçı barınağında bugün saat 14.00 sıralarında, balıkçıların balık ağlarını istifledikleri alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ağların yanmaya başladığını gören balıkçılar, bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan da yangına müdahale etti. Alevlerin büyümesi üzerine Kıyı Emniyeti yangın söndürme ekiplerine de haber verildi.

KARADAN VE DENİZDEN MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına hem karadan hem denizden müdahale etti. Yangın, teknelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)